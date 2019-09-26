Лукашенко о статусе Крыма: "Вопрос закрыт сегодня и навсегда"

Белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на вопрос о вероятности возвращения Крыма в состав Украины, сообщает "БЕЛТА". Он признался, что не верит в такое развитие событий.

"Я верю, что, как говорит президент, этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство, – объяснил Лукашенко. – Консенсус в российском обществе – нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму".

По его словам, ни Украине, ни остальному миру не удастся заставить власти РФ отказаться от Крыма, если они сами этого не пожелают.

"Нет такой силы, которая против желания России может это сделать", – подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о возможном объединении России и Белоруссии.

По его словам, суверенитет стран – это святое, и на данный момент следует исходить из того, что есть два государства.

В то же самое время лидер союзного государства переадресовал вопрос об интеграции народам двух стран, пояснив, что главное – это воля граждан.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, – объявил Лукашенко. – Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?".