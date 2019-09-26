Скончался летчик-космонавт Геннадий Манаков

На 70-м году жизни умер Герой Советского Союза, летчик-космонавт Геннадий Манаков, сообщил в Twitter депутат Госдумы Максим Сураев.

Геннадий Манаков провел на орбите Земли почти 310 суток, в том числе 12 часов – в открытом космосе. На его счету два полета в космос в качестве командира экипажа космического корабля. В 1990 году он руководил "Союзом ТМ-10", а в 1993 – "Союзом ТМ-16".

Третий его полет должен был пройти в 1996 году, но в последний момент у Манакова обнаружили микроинфаркт миокарда, который поставил крест на возможности снова выйти на орбиту. 20 декабря 1996 отчислен из отряда космонавтов по состоянию здоровья.

В качестве летчика освоил 42 типа и модификации самолетов. Будучи инструктором парашютно-десантной подготовки ВВС выполнил 248 прыжков с парашютом.

Награжден пятью медалями. Последней из них стала медаль "За заслуги в освоении космоса", которую вручили 12 апреля 2011 года за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.