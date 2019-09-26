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Крупный сервис доставки продуктов запустили в Барнауле

, ИА "Амител"
С 26 сентября барнаульцы могут заказать продукты из "Ленты" за 199 рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Розничная торговая сеть "Лента" сообщила Amic.ru о запуске доставки продуктов барнаульцам через один из крупнейших в России сервисов компании iGooods.

С 26 сентября жители столицы Алтайского края через специальное приложение или сайт iGooods могут заказать продукты.

"Уверены, что жители Барнаула оценят удобство доставки товаров, которые представлены в наших магазинах, и станут постоянными пользователями этой услуги", – уточнила руководитель отдела по работе с профессиональными клиентами "Ленты" Тамара Шелия.

Управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис уверен, что услуга окажется востребованной у населения, так как это "город с достаточно хорошей покупательной способностью населения", где "не представлен ни один крупный сервис доставки продуктов".

Как уточняет портал Retail.ru, электронный каталог насчитывает почти 15 тысяч наименований продуктов. Стоимость доставки составит 199 рублей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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