Австралийские пожарные устроили горячую фотосессию с котиками. Видео

Австралийские пожарные выпустили новый благотворительный календарь на 2020 год, где они предстали с голыми торсами, сообщает издание Good Housekeeping. Компанию мускулистым спасателям составили котики.

Видеозапись с горячей фотосессии появилась в интернете. Это уже не первая акция для горячих огнеборцев — они обнажаются ради высоких целей с 1993 года.

Средства, полученные с продаж календарей, пожарные распределяют между детским благотворительным фондом Children’s Hospital Foundation и ожоговым центром больницы в Вестмиде.

Календари стоят приблизительно $20. Они пользуются большой популярностью. В этом году поклонницы пожарных и пушистых питомцев могут выбрать один из шести вариантов календарей. Наверняка найдутся и те, кто приобретет все шесть.