От -1°C до +18°C: какая погода ждет Алтайский край на выходных

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется прохладная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 27 сентября, будет солнечно при порывах ветра до 12 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +13°C до +18°C, в темное – от +2°C до +7°C.

В Барнауле: днем – от +13°C до +15°C, ночью – от +5°C до +7°C. Прогнозируется ясное небо. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В субботу, 28 сентября, в Алтайском крае немного похолодает. На большей части территории пройдут небольшие и умеренные дожди.

В светлое время суток столбик термометра покажет от +11°C до +16°C (на северо-востоке – от +20°C), в темное возможны заморозки – от -1°C до +4°C. Скорость ветра временами будет достигать 20 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +11°C до +13°C, ночью – от +2°C до +4°C. Умеренный дождь.