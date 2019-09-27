Самую пожилую женщину планеты обнаружил в Москве Пенсионный фонд

Пенсионный фонд России рассказал, что в Москве живет женщина 119 лет, сообщает РБК.

"Одна женщина 1900 года рождения, она зарегистрирована в Северном административном округе столицы (САО), ей 119 лет", – сообщили там. В ПФР добавили, что в Восточном административном округе (ВАО) также зарегистрирована еще одна женщина 1909 года рождения, она "жива, здорова" и живет в Центральном административном округе (ЦАО). "Они реально получают пенсию", – рассказали в фонде.

На сегодняшний день Книга рекордов Гиннесса считает, что самый взрослый живущий человек – это японка Канэ Танака. Ей 116 лет, она живет в японском городе Фукока. Рекорд был подтвержден 9 марта 2019 года.

Абсолютный рекорд мира принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.