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Самую пожилую женщину планеты обнаружил в Москве Пенсионный фонд

, ИА "Амител"
Женщина 1900 года рождения жива и стабильно получает пенсию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России рассказал, что в Москве живет женщина 119 лет, сообщает РБК

"Одна женщина 1900 года рождения, она зарегистрирована в Северном административном округе столицы (САО), ей 119 лет", – сообщили там. В ПФР добавили, что в Восточном административном округе (ВАО) также зарегистрирована еще одна женщина 1909 года рождения, она "жива, здорова" и живет в Центральном административном округе (ЦАО). "Они реально получают пенсию", – рассказали в фонде.

На сегодняшний день Книга рекордов Гиннесса считает, что самый взрослый живущий человек – это японка Канэ Танака. Ей 116 лет, она живет в японском городе Фукока. Рекорд был подтвержден 9 марта 2019 года. 

Абсолютный рекорд мира принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.09.2019 09:14
- гость -

жива и стабильно получает пенсию
мдя.. это она зря, кто то не досмотрел

27.09.2019 09:29
- гость -

Самая проблема для государства в том, что получает пенсию, а значит обирает какого-нибудь толстосума!

27.09.2019 10:13
Ируся

Старейшая женщина России и мира утверждает, что была несчастна каждый день своей долгой жизни, считая свое существование настоящим наказанием.

Жительница Чечни Коку Истамбулова рассказала, что понятия не имеет, как она смогла прожить так долго, и считает, что долгая жизнь была просто волей Бога.

Ее документы были утеряны во время второй чеченской войны, которая шла между 1999 и 2009 годами. Однако по внутреннему паспорту она родилась 1 июня 1889 года, и скоро ей исполнится 129 лет.

27.09.2019 10:15
Ируся

так кто из них старее?

27.09.2019 10:19
- гость -

кто больше приврет тот и ага

27.09.2019 10:31
- гость -

Я так понимаю, что главная проблема в том, что до сих пор жива и до сих пор ей нужно платить пенсию?

27.09.2019 10:33
- гость -

Предлагаю считать это диверсией против пенсионного фонда! Кстати, надо проверить не родственница ли Навальному или не госдеп ли ее научил так долго жить...

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