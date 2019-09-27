Прожиточный минимум для пенсионеров предложили увеличить в России

В 2020 году прожиточный минимум российских пенсионеров составит 9311 рублей, сообщает РБК.

Соответствующая информация размещена в проекте федерального бюджета на 2020 год и в плановом периоде 2021-2022 годов. Документ подготовил Минфин России. Он размещен на портале нормативно-правовых актов.

Установить единый уровень прожиточного минимума планируют по всей стране. Это позволит определить размер социальной доплаты к пенсии.

Кроме того, в 2020 году будут проиндексированы социальные пенсии для нерабочих пенсионеров. Их средний размер составит 16,4 тысячи рублей.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера составляет 8846 рублей.