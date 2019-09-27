Самый быстрый светофор нашли в Барнауле. Перебеги пешеходный переход, если сможешь

В Барнауле на перекрестке Павловский тракт – улица Советской Армии работает светофор для молодых и крепких здоровьем людей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Успеть перейти дорогу практически невозможно. Хорошо, если вы здоровы и можете бегать. Но если это не так, то, скорее всего, вам придется остановиться посередине дороги или на трамвайных путях", – описывают барнаульцы работу светофора.

Автор ролика отмечает, что лично она "еще ни разу не смогла перейти эту дорогу на зеленый сигнал". Возможно, устройство нуждается в регулировке, предполагает жительница Барнаула.