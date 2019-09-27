Самый быстрый светофор нашли в Барнауле. Перебеги пешеходный переход, если сможешь

В Барнауле на перекрестке Павловский тракт – улица Советской Армии работает светофор для молодых и крепких здоровьем людей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Успеть перейти дорогу практически невозможно. Хорошо, если вы здоровы и можете бегать. Но если это не так, то, скорее всего, вам придется остановиться посередине дороги или на трамвайных путях", – описывают барнаульцы работу светофора.
Автор ролика отмечает, что лично она "еще ни разу не смогла перейти эту дорогу на зеленый сигнал". Возможно, устройство нуждается в регулировке, предполагает жительница Барнаула.
Комментарии
Это Спарта! Старикам, больным и детям тут не место.
А почему автор ролика стоит на проезжей части?
..., дурдом
Кстати там похоже светофор вообще не нужен, все прутся на красный.
Там не только перебежать,но и на машине повернуть с Павлика на Сов.Армию очень затруднительно особенно в час пик!!!
Поток машин со Строителе на Павлик,на желтый сигнал светофора заканчивают движение,перегораживая поворот налево 10 секунд очень не хватает ,и пешеходы реально не успевают перейти.......
Надо что-то переделать ??? Я так думаю
Пешеходы делятся на две категории: быстрые или мертвые...
Переход на Ленина у Нового рынка такой же - успеваешь перейти ровно половину