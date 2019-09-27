Прослушка бывшей супруги мужа обернулась для жительницы Барнаула условным наказанием

Жительница Барнаула получила условный срок за нарушение тайны телефонных переговоров бывшей супруги сожителя, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Между женщиной и бывшей супругой ее сожителя сложились личные неприязненные отношения, выражавшиеся во взаимных претензиях, угрозах и подаче заявлений в правоохранительные органы", – рассказали в ведомстве.

35-летняя осужденная, работая на одного из крупных сотовых операторов, решила воспользоваться своими возможностями и с января по август 2018 года проверяла все голосовые вызовы бывшей супруги сожителя, а также SMS и MMS.

Как только потерпевшей стало об этом известно, она обратилась с заявлением в службу безопасности компании. По результатам служебной проверки были выявлены незаконные действия сотрудницы. В дальнейшем она была привлечена к уголовной ответственности.

Женщина вину признала и раскаялась. Суд назначил ей условное наказание в виде 1 года.