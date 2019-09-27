Ученые выяснили, сколько пластика выпивает человек при заваривании чайного пакетика

Один чайный пакетик при заварке "выбрасывает" 11,6 миллиарда частиц микро- и нанопластика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Environmental Science & Technology.

Исследователи из университета Макгилла в Канаде выяснили, что показатели при заваривании чайного пакетика значительно превышают те, которые обнаруживаются в других видах пищи и напитков, включая воду в пластиковых бутылках. В напитке может оказаться около 11,6 млрд микрочастиц пластика и 3,1 млрд наночастиц.

В ходе эксперимента использовались несколько пакетиков четырех разных видов чая, которые залили кипятком на пять минут, предварительно удалив заварку. Затем вода была профильтрована и проанализирована под электронным микроскопом.

Выяснилось, что оказавшиеся в воде наночастицы проявили себя лишь в процессе заварки.

Затем ученые добавили полученные наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии. Была выявлена закономерность между повышением концентрации частиц пластика в воде и нарушениями в развитии планктонных ракообразных.

Специалисты затрудняются ответить, как эти частицы могут повлиять на здоровье человека.