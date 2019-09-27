Недостроенные торгово-офисные здания продают в Барнауле по 40 тысяч за "квадрат"

Риелторы начали предлагать аренду и продажу площадей в строящихся в Барнауле торгово-офисных зданиях на Павловском тракте, 313б, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Судя по всему, на проект не хватает денег. Предлагается аренда, продажа или инвестирование в проект. Объект состоит из двух корпусов – в четыре и шесть этажей, у каждого имеется одноэтажное встроенно-пристроенное помещение. Продающиеся площади начинаются от 500 кв. метров, стоимость от 40 тыс. рублей за "квадрат".

Причем по заказу будущего инвестора возможна корректировка проекта прилегающей территории. Сейчас на ней предусмотрено большое количество парковочных мест, тротуары и озеленение.

Категория участка – земли населенных пунктов, зона – общественно-деловая, вид разрешенного использования – для объектов общественно-делового значения, для строительства торгово-сервисного центра, сообщает риелтор, который занимается реализацией объектов.

Микрорайон считается одним из наиболее активно развивающихся сегодня в Барнауле. Здесь постоянно ведется масштабная застройка жилых массивов, а поблизости строятся и открываются торговые центры.