Рак четвертой стадии нашли у известной кавээнщицы из "Сборной Снежногорска"

У Евгении Жариковой из команды КВН "Сборная Снежногорска" диагностировали рак четвертой степени, сообщает НТВ.

"Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать", – рассказал капитан команды и муж Евгении Сергей Жариков.

По его словам, опухоль уже неоперабельна. С 26 сентября Евгения проходит курс лучевой терапии.

Сама Евгения поблагодарила всех за поддержку и попросила молиться за ее здоровье.

"Очень много сообщений в "личку", нет сил всем ответить. Спасибо всем огромное за поддержку", – сказала она.

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