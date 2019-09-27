Рак четвертой стадии нашли у известной кавээнщицы из "Сборной Снежногорска"

У Евгении Жариковой из команды КВН "Сборная Снежногорска" диагностировали рак четвертой степени, сообщает НТВ.
"Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать", – рассказал капитан команды и муж Евгении Сергей Жариков.
По его словам, опухоль уже неоперабельна. С 26 сентября Евгения проходит курс лучевой терапии.
Сама Евгения поблагодарила всех за поддержку и попросила молиться за ее здоровье.
"Очень много сообщений в "личку", нет сил всем ответить. Спасибо всем огромное за поддержку", – сказала она.
Накануне в эфире Первого канала была показана телеверсия фестиваля "Голосящий КиВиН", победителем которого стала команда КВН "Сборная Снежногорска".
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк составила завещание. По данным СМИ, у актрисы рак мозга.
Комментарии
Ребят, да рак, да горе.
Но амител, вы сами смотрели хоть раз КВН и выступление сборной этой команды?
Эта девушка не сказала ни одно слово за все игры. Она просто стояла на сцене и ничего не делала. В этой команде никто не помнит как возут кого.
Это очередной проект Агафона после Раис, где дофига героев и никто не помнит и не знает как кого зовут.
Что значит известная????
Да и вообще может уже хватит муссировать тему рака.