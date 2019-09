Фото из сети Интернет

Великолепная Брижит Бардо отмечает 28 сентября свое 85-летие. В день ее рождения портал amic.ru предлагает подборку фактов из жизни этой прекрасной актрисы.

Факт № 1

В 1949 году девушка по приглашению знакомого ее матери впервые участвовала на показе мод, после чего ее заметили и сняли для журнала Jardin des Modes. Уже в 1950 году она появилась на обложке ELLE, после чего была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом.

Факт № 2

В 1952 году Бардо дебютировала в кино Le Trou Normand. Этот фильм произвел фурор и сделал девушку популярной. В этом же году начинающая актриса вышла замуж за Роже. После удачного дебюта Бардо приглашали такие известные режиссеры, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак и др. Брижит снялась более чем в 50 фильмах, в том числе в известных картинах "Бабетта идет на войну", "Истина", "Презрение", "Вива Мария!", "Ромовый бульвар".

Факт № 3

Брижит Бардо была символом красоты для юного Джона Леннона. Ее имя упоминается как символ пятидесятых во многих хитах в исполнении The Who (It’s Not Enough), Red Hot Chili Peppers (Warlocks), Боба Дилана (I Shall Be Free), Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself) и Нины Хаген (Frühling in Paris).

Факт № 4

Бардо придерживается вегетарианства и всегда говорит о себе в третьем лице.

Факт № 5

Убранные сзади в пучок длинные волосы героини одного из ее фильмов "Бабетта идет на войну" породили новую популярную прическу, так и названную – "бабетта". А производившийся в Чехословакии в 60-70-е годы дизельный локомотив получил прозвище "Бардотка" – два выпуклых бампера на его носу своими формами явственно напоминали женскую грудь, по названию понятно, чью именно.

Факт № 6

Считается, что актриса ввела в моду купальник бикини, клетчатую одежду и прическу "кислая капуста".

Факт № 7

Секс порой разрушает все вокруг. В то время был даже использован рекламный слоган "… и дьявол создал Бардо". Вся эта повышенная сексуальность уничтожала личную жизнь артистки. Мужчины просто не справлялись с ее образом. Ее второй муж, актер Жак Шарье, в порыве ревности пытался повеситься, и она не смогла общаться с их маленьким сыном, которого не пускала к ней семья отца.

Факт № 8

Бардо не снимается с 1973 года. В течение своей 21-летней карьеры в шоу-бизнесе сыграла в 48 фильмах, записала 80 песен, выступила в различных музыкальных шоу. Завершила кинокарьеру в 1973 году.

Факт № 9

Музыкальная карьера – неудачный побег от внешности. Парадокс, но Брижит Бардо, записавшая и издавшая как певица несколько альбомов и несколько десятков синглов, известна в этой своей ипостаси больше всего, пожалуй, именно предельно сексуальным номером, от которого она всячески стремилась убежать. Именно с ней в 1967 году Серж Гейнзбур записал свой скандальный эротичный шедевр Je t’aime… moi non-plus. Но запись была спрятана, чтобы… не вызвать гнева мужа Бордо – немецкого бизнесмена. Год спустя он перезаписал песню с молодой англичанкой Джейн Биркин. Песня стала мировым хитом, а Биркин – звездой. Лишь почти 20 лет спустя, в 1986 году, запись Гейнзбура и Бардо увидела свет, мало кого уже трогая.

Факт № 10

Завершив кинокарьеру, Бардо начала активную деятельность в защиту животных. Она стала для нее страстью, граничащей с одержимостью. Из последнего – она угрожала попросить российское гражданство, если в Лионском зоопарке усыпят двух больных туберкулезом слонов. Кроме того, с 1990-х неоднократно выступала с критикой миграционной политики и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена "за разжигание межнациональной розни".