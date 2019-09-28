Самых красивых маленьких мисс и мистера ищут в Барнауле

Модельное агентство Татьяны Жилиной представляет главный ежегодный краевой конкурс красоты и талантов "Маленькие Мисс и Мистер Барнаул 2019".



Для участия приглашаются девочки и мальчики в возрасте от 5 лет до 13 лет. Кастинг состоится 29 сентября в 15:00 по адресу проспект Красноармейский, 72, 13-й этаж, офис 1307.

Победители получат короны, главные титулы и право представлять наш город и край на финалах российских и международных конкурсах красоты. За время подготовки к конкурсу все участники будут заниматься с лучшими специалистами Fahion-индустрии нашего города, посещать уроки дефиле, актерского мастерства, хореографии, а также все пройдут профессиональную фотосессию.

Записаться на кастинг можно по телефону 8-962-792-4005 или в группе http://vk.com/club25126869.