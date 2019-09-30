Рост тарифов и другие минусы. Особенности интеллектуального учета электроэнергии

С июля 2020 года в России должны быть внедрены интеллектуальные приборы учета в соответствии с 522 Федеральным законом. Они будут установлены в каждый дом, квартиру, предприятие. Стоимость одного простого прибора предполагается от 14 до 16 тысяч рублей в зависимости от того функционала, который утвердят. А в целом расходы составят от 800 млрд до 4 трлн рублей. В последнем случае срок окупаемости увеличится до 100 лет. Кто заплатит за умные счетчики, свернут ли реализацию проекта по внедрению интеллектуальных систем учета и как можно сократить потери электроэнергии в сетях рассказал заместитель генерального директора "Барнаульской сетевой компании" Алексей Бакунин.

Все включено… в тариф

– Кто в итоге заплатит за установку интеллектуальных счетчиков? Увеличится ли тариф?

– Заплатит за все в конечном итоге потребитель. По этому поводу не нужно питать иллюзий и надеяться, что расходы на себя возьмут энергокомпании. Затраты у сетевых компаний будут включены в услуги по передаче, а у гарантирующих поставщиков в сбытовую надбавку. Их просто больше некуда отнести.

Минэкономразвития в своем заключении указывает, что повышение тарифов произойдет на 12%. В мае на конгрессе предпринимателей говорили об увеличении тарифов до 15% на услуги по передаче электроэнергии для категории "прочих потребителей". Почему для этой категории? Дело в том, что для населения тариф регулируется и поднять его выше определенного уровня нельзя. За таких абонентов заплатят юридические лица. Для них тариф вырастет существенно и это скажется на увеличении себестоимости товаров. Поскольку мы все покупаем товары и услуги этих юридических лиц, то в итоге, так или иначе, придется заплатить рядовому гражданину-потребителю.

– Проект постановления правительства о функционале систем учета электроэнергии откровенно "сырой", с чем связано, что такой документ выносят на обсуждение?

– Могу сказать, что подобные недоработки чаще всего случаются, когда у исполнителя очень сжатые сроки. Просто нет времени, чтобы сесть, подумать и проработать все моменты и нюансы.

Недостаточный эффект

– Какая цель будет достигнута с помощью внедрения Федерального закона № 522?

– Мы должны отталкиваться от той цели, которая заложена в законопроекте. Если цель внедрения интеллектуальных систем учета – первая ступень в цифровой трансформации, где приборы учета станут датчиками в работе будущей системы, которая позволит автоматизировать процессы передачи электрической энергии, повысить прозрачность, управляемость, а не только снижение потерь, о которых так много говорят Министерство энергетики и представители Россетей, то при расчете экономического эффекта помимо потерь надо учитывать снижение операционных затрат энергокомпаний на производственные процессы, которые будут автоматизированы. Если цель – снижение потерь, то она достигается более простыми способами.

– Это большая реформа, которая ведет не просто к снижению потерь, а к решению глобальных и серьезных задач.

– Можно использовать средства дистанционной передачи данных и сократить штат сотрудников, которые снимают показания, инспектируют простые приборы учета. Это все можно брать в расчет. Однако, на мой взгляд, даже несмотря на эти возможные плюсы, проект не приводит к достаточному экономическому эффекту. Почему могут так утверждать? Потому что в ряде зарубежных стран этот опыт имеется и не всегда положительный. Даже приборы учета, которые обладали еще меньшим функционалом, чем презентовано в проекте постановления правительства, не привели к желаемому экономическому эффекту. Мы занимались анализом внедрения аналогичных систем, автоматической передачи данных недостаточно. Необходимо описать каждый шаг, каждую процедуру, однако это очень сложно, а в условиях постоянно меняющегося законодательства попросту невозможно.

Гарантированный результат

– А если не внедрять эти интеллектуальные приборы учета, то что еще можно сделать в городе, чтобы сократить потери?

– Для этого мы занимаемся режимами работы сети, анализируем нагрузки по часам, месяцам и временам года. Например, зимой определенный район потребляет много электроэнергии, с помощью переключений мы можем распределить нагрузку на менее загруженные участки, тем самым снизить потери. В советские времена для частного дома закладывались нормативы энергопотребления от 2 до 4 киловатт на дом, сейчас в нормативах уже 10 киловатт и выше. Нагрузки возросли, соответственно нужно увеличивать пропускную способность электросети. Поэтому ведем реконструкцию линии электропередачи, увеличиваем сечение провода. Если от подстанции идет протяженная линия, то в ее конце, при достаточно высоких нагрузках, будет низкое качество электрической энергии и высокие потери. Чтобы этого не допустить мы устанавливаем дополнительные трансформаторные подстанции, разукрупняем линию и получаем экономический эффект от снижения потерь и повышения качества электроэнергии. Это самое популярное на сегодняшний день мероприятие на участках малоэтажной застройки. При новом строительстве и реконструкции используем только энергоэффективное оборудование, все это приносит реальный эффект.

– Могут ли проект по внедрению умных приборов учета приостановить или свернуть?

– Не знаю, но в мае на конгрессе предпринимателей было принято решение подготовить обращение в правительство с предложением о реализации этого проекта в пилотном регионе. Такой вариант позволит оценить реальную эффективность данного мероприятия. Кроме того, было предложено его поэтапное внедрение и использование новых подходов в отношении только определенных категорий потребителей. Так называемое адресное внедрение, например, у крупных потребителей среди юридических лиц. Население не стоит затрагивать, поскольку именно по этой группе заложены основные затраты.

Считаю, что к реализации Федерального закона № 522 нужно подходить взвешенно, чтобы каждый этап внедрения интеллектуальных систем учета приносил существенный экономический эффект.

Беседовала Ася Хлыновская