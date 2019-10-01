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В ЛДС "Титов-Арена" модернизировали освещение

, ИА "Амител"
Компанией "Алтайэнергосбыт" здесь было установлено современное энергосберегающее оборудование

28 сентября 2019 года в Барнауле состоялось торжественное открытие ледового дворца спорта "Титов-Арена". АО "Алтайэнергосбыт" внесло свой вклад в повышение энергоэффективности спортивного комплекса за счет модернизации внутренних систем освещения. В частности, было установлено энергосберегающее оборудование, устаревшие лампы заменены на современные светодиодные светильники. Согласно техническим параметрам проекта за три года ледовый дворец сэкономит 939 907,55 кВт⋅ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте равно почти 4,5 млн рублей.

"Благодаря модернизации экономия на освещении арены составит около 75%, – подчеркнул генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов. – Наша компания направила в проект около 4 млн рублей собственных средств, а возврат инвестиций будет осуществляться ледовым дворцом в течение трех лет за счет получаемой экономии. Установить современное светотехническое оборудование, не привлекая личных средств, спорткомплекс смог благодаря механизму энергосервисного контракта. При этом "Алтайэнергосбыт" дает гарантию на свою работу пять лет. Для нас этот проект особенно ценен, поскольку имеет огромное значение для развития детского и взрослого спорта, воспитания здорового поколения, поддержки алтайского хоккейного движения в целом".

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Телефоны:
Алтайский край – 8 (3852) 560-660;
Республика Алтай – 8 (38822) 20-570
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.10.2019 09:42
- гость -

Поставили китайские лапочки с русским названием, и стоимостью в 3 раза дороже, чем на Али?

1.10.2019 09:48
- гость -

Вот интересно, были у меня лампы накаливания, примерно 25 штук в доме, заменил на LED, но платить меньше не стал, и сгорают они с таким же успехом как и обычные лампы, а еще, свет от LED ламп вреден для глаз.

1.10.2019 09:57
- гость -

Придумывать не надо:LED в разы экономичнее обычных ламп накаливания.

1.10.2019 10:00
- гость -

09:57, когда у тебя 1000 ламп, скорее всего да, а когда у тебя их 20-30, могу сказать, что эффекта не заметил.

1.10.2019 10:28
- гость -

1.10.2019 09:57
- гость -

С учетом их цены и небольшого срок службы - экономия сомнительная получается. У себя тоже все лампы поменял на LED, дохнут регулярно, хотя берешь далеко не самые дешевые.

1.10.2019 11:29
- гость -


1.10.2019 10:28
- гость -
За 9 лет ни одна ЛЕД лампа не перегорела. Не надо покупать в Лентах заведомый брак.

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