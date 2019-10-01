В ЛДС "Титов-Арена" модернизировали освещение

28 сентября 2019 года в Барнауле состоялось торжественное открытие ледового дворца спорта "Титов-Арена". АО "Алтайэнергосбыт" внесло свой вклад в повышение энергоэффективности спортивного комплекса за счет модернизации внутренних систем освещения. В частности, было установлено энергосберегающее оборудование, устаревшие лампы заменены на современные светодиодные светильники. Согласно техническим параметрам проекта за три года ледовый дворец сэкономит 939 907,55 кВт⋅ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте равно почти 4,5 млн рублей.

"Благодаря модернизации экономия на освещении арены составит около 75%, – подчеркнул генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов. – Наша компания направила в проект около 4 млн рублей собственных средств, а возврат инвестиций будет осуществляться ледовым дворцом в течение трех лет за счет получаемой экономии. Установить современное светотехническое оборудование, не привлекая личных средств, спорткомплекс смог благодаря механизму энергосервисного контракта. При этом "Алтайэнергосбыт" дает гарантию на свою работу пять лет. Для нас этот проект особенно ценен, поскольку имеет огромное значение для развития детского и взрослого спорта, воспитания здорового поколения, поддержки алтайского хоккейного движения в целом".

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

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