Возможность оплачивать проезд банковскими картами временно ограничили в Бийске

В Бийске ограничили возможность расплачиваться карточкой за проезд, сообщает Транспортный портал города Бийска.

Соответствующее сообщение появилось на портале 26 сентября.

"В связи с техническими работами, временно введено ограничение оплаты проезда бесконтактной банковской картой, до одной поездки за рейс", — пояснили сотрудники МУП г. Бийска "Бийскгортранс".

Информация об этом распространилась в социальных сетях и бийчане предположили, что причиной для внедрения временных ограничений стали мошенники. Некоторые люди использовали для оплаты проезда мобильный телефон. При установке определенного приложения техника выдавала расплатившемуся билет, но денежные средства с его счета не списывались.

На какое время введены ограничения, неизвестно.