Возможность оплачивать проезд банковскими картами временно ограничили в Бийске

В Бийске ограничили возможность расплачиваться карточкой за проезд, сообщает Транспортный портал города Бийска.
Соответствующее сообщение появилось на портале 26 сентября.
"В связи с техническими работами, временно введено ограничение оплаты проезда бесконтактной банковской картой, до одной поездки за рейс", — пояснили сотрудники МУП г. Бийска "Бийскгортранс".
Информация об этом распространилась в социальных сетях и бийчане предположили, что причиной для внедрения временных ограничений стали мошенники. Некоторые люди использовали для оплаты проезда мобильный телефон. При установке определенного приложения техника выдавала расплатившемуся билет, но денежные средства с его счета не списывались.
На какое время введены ограничения, неизвестно.
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