Новосибирская оценочная компания построит на Алтае новый завод

Новосибирская компания "Альфа-оценка" может построить в Михайловском районе Алтайского края завод по добыче и переработке соды, сообщил amic.ru министр промышленности края Александр Климин. По его словам, предприятие разместится недалеко от Михайловского завода химреактивов, которое расположено в селе Малиновое Озеро и является там градообразующим.

Предполагается, что на первом этапе мощность нового производства составит 60 тыс. тонн соды в год. "Это, конечно, небольшой объем, но серьезное заявление о себе", – прокомментировал Климин.

Он также рассказал, что хоть для инвестора это и не прямой профиль, но в ней работают специалисты, хорошо знакомые с добычей полезных ископаемых, в частности кварцевого песка, который используется для производства стекла. Есть сведения о связи "Альфа-оценки" и новосибирской компании "Экран" (входит в холдинг "РАТМ"), которая занимается производством как раз изделий из стекла.

Сода, в свою очередь, является одним из основных компонентов для производства стекла. Прямая заинтересованность компании "Экран" в открытии производства в Малиновом Озере подтверждается и материалами, размещенными на сайте Томского госуниверситета, который по заказу этой фирмы разработал новую технологию синтеза соды для стекольной промышленности.

"Химики готовят технико-экономическое обоснование инвестиций и исходные данные для проектирования производства соды мощностью более 50 тысяч тонн на Малиновом озере. Такой объем обеспечит завод "Экран" качественным продуктом и снимет угрозу дефицита и исчезновения с рынка российской соды", – сообщал сайт вуза в декабре 2018 года.

Сейчас нужная для изготовления стекла сода в России производится в двух местах – в Стерлитамаке (Башкирия) и в Крыму. С 1943 года в Малиновом Озере также было предприятие, но его закрыли в 1976 году из-за низкого качества сырья. Новая технология позволит его улучшить.

Ученые заявляли, что на доведение разработки до промышленного уровня им понадобится год.

По словам Александра Климина, новый инвестпроект включен в программу ускоренного социально-экономического развития Алтайского края, которая направлена в федеральное правительство на согласование. Эта программа подготовлена в рамках госпроекта по борьбе с бедностью, в который попал и наш регион.

Холдинг "РАТМ", в состав которого входит завод "Экран", известен в Алтайском крае, в первую очередь – в Рубцовске. "РАТМ", в частности, несколько лет был собственником рубцовского градообразующего предприятия "Алттрак", которое продал в 2010 году. "РАТМу" же принадлежала ТЭЦ города, которая после прихода в город "СГК" больше не действует. Сегодня "РАТМ" – это диверсифицированное объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений, говорится на сайте компании.