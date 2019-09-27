Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС сняли на видео изнутри

Журналисты сняли на видео диспетчерскую четвертого энергоблока ЧАЭС. Видеозапись опубликовало агентство Ruptly.
На журналистов надели специальные защитные костюмы. У пульта им разрешили находиться не более пяти минут, поскольку эта часть электростанции до сих пор излучает радиацию в 40 тысяч раз превышающую норму.
Мероприятие было проведено в рамках создания в зоне отчуждения туристического маршрута. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Чернобыльской зоне отчуждения появится коридор для туристов. Кроме того, будет разрешена фото- и видеосъемка. По мнению главы Украины, эти меры позволят уменьшить количество мелких взяточников, и увеличит туристический поток на Украину.
Комментарии
Нафиг надо туда вообще приближаться
27.09.2019 15:12
Kimi
на короткое время никакой опасности нет. вредно длительное воздействие и накопление