Сауна с купелью на берегу Катуни: где провести незабываемые выходные этой осенью

Опытные туристы знают, что осенью Республика Алтай красива как никогда: именно в это время года вода в Катуни приобретает магический бирюзовый цвет, пейзажи радуют буйством красок, а отсутствие жары и скопления людей создают идеальные условия как для спокойного семейного отдыха, так и для душевных посиделок в компании.

Осень – пожалуй, лучшее время, чтобы посетить гостиничный комплекс "Феникс", расположенный прямо на берегу Катуни, в конце села Узнезя Чемальского района. Тем более, что на выходных в октябре всех гостей этого места ждет особая программа.

УЮТ И РАДУШИЕ – КРУГЛЫЙ ГОД

Гостиничный комплекс "Феникс" рад своим гостям круглый год: удаленный от трассы, он предлагает проживание в уютных домах из бруса с живописным видом на Катунь и горы. Название базы говорит само за себя: подобно известной мифической птице, здесь каждый может "родиться" заново, сбросив груз забот, проблем и городской суеты. В "Фениксе" по-настоящему заботятся об отдыхающих, поэтому многие услуги для них совершенно бесплатны.

ОСОБАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОСЕННИХ ВЫХОДНЫХ

На выходных гостиничный комплекс предлагает следующую программу, включенную в стоимость проживания:

Пятница: заезд после обеда, ужин.

заезд после обеда, ужин. Суббота: 9:00-11:00 – завтрак.

9:00-11:00 – завтрак. 15:00-16:00 – время обеда: приготовленная на огне уха, а для согрева – домашний чай и глинтвейн.

двухчасовое посещение сауны с теплой (+35°С) и холодной (+5°С) купелями, расположенными над Катунью.

19:00-20:00 – ужин "Время пельменя и вареника": домашние пельмени, вареники.

Воскресенье: 9:00-11:00 – завтрак.

Стоимость – 11 000 руб. при двухместном размещении.

Спешите забронировать номера по телефону: +7-962-796-85-12. Мы ждем вас!

Гостиничный комплекс "Феникс"

Республика Алтай, Чемальский район, село Узнезя, ул. Новые Черёмушки, 30

Тел. для бронирования: 8 (962) 796 8512

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