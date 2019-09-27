Томенко рассказал о рекордных инвестициях и планах на лучшую жизнь через годы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что по итогам 2018 года объем инвестиций в регион составил 110 млрд рублей, сообщается на официальном сайте края.

"За последние годы проделана огромная работа по развитию разных отраслей экономики и социальной сферы. В 2018 году край перешагнул 100-миллиардную планку в объеме привлеченных в экономику и социальную сферу инвестиций – порядка 110 миллиардов рублей", – сказал Томенко.

Отметив заслуги Алтайского края в разные годы, в том числе и в сложные периоды истории, Томенко подчеркнул, что сегодня край находится "на этапе восстановления своего потенциала, своих возможностей".

"Текущее положение дел позволяет надеяться, что этот процесс продолжится и будет усиливаться. Все мы – власти всех уровней, предприятия, жители края – настроены на эту работу. По многим направлениям невооруженным взглядом можно видеть эти положительные изменения", – добавил губернатор.

При этом, по его словам, изменения имеют накопительный эффект. Так что должно пройти несколько лет, чтобы изменения стали в хорошем смысле необратимыми. "Мы их обязательно пройдем. И пройдем все вместе", – заверил Томенко.

Также было отмечено, что сегодня регион участвует в 11 нацпроектах, в рамках реализации которых уже в 2019 году получит 17 млрд рублей.