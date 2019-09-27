Пятница, 27 Сентябрь, 15:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,29
€ 70,38
Обь
54см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Отключения горячей воды
Новости

Томенко рассказал о рекордных инвестициях и планах на лучшую жизнь через годы

, ИА "Амител"
Губернатор отметил, что многие хорошие изменения имеют накопительный эффект и пока незаметны
Томенко рассказал, что сегодня регион участвует в 11 нацпроектах / Фото: altairegion22.ru, Антон Федотов

Томенко рассказал, что сегодня регион участвует в 11 нацпроектах / Фото: altairegion22.ru, Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что по итогам 2018 года объем инвестиций в регион составил 110 млрд рублей, сообщается на официальном сайте края.

"За последние годы проделана огромная работа по развитию разных отраслей экономики и социальной сферы. В 2018 году край перешагнул 100-миллиардную планку в объеме привлеченных в экономику и социальную сферу инвестиций – порядка 110 миллиардов рублей", – сказал Томенко.

Отметив заслуги Алтайского края в разные годы, в том числе и в сложные периоды истории, Томенко подчеркнул, что сегодня край находится "на этапе восстановления своего потенциала, своих возможностей".

"Текущее положение дел позволяет надеяться, что этот процесс продолжится и будет усиливаться. Все мы – власти всех уровней, предприятия, жители края – настроены на эту работу. По многим направлениям невооруженным взглядом можно видеть эти положительные изменения", – добавил губернатор.

При этом, по его словам, изменения имеют накопительный эффект. Так что должно пройти несколько лет, чтобы изменения стали в хорошем смысле необратимыми. "Мы их обязательно пройдем. И пройдем все вместе", – заверил Томенко.

Также было отмечено, что сегодня регион участвует в 11 нацпроектах, в рамках реализации которых уже в 2019 году получит 17 млрд рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.09.2019 15:04
- гость -

еще чуть-чуть и как заживем!

27.09.2019 15:09
гость

Что? Это точно про Алтайский край?

27.09.2019 15:09
- гость -

ну слава богу!

27.09.2019 15:09
- гость -

а если еще подождать глобального потепления, то можно заметить обратную миграцию в АК

27.09.2019 15:21
- гость -

Может речь шла об инвестициях наоборот?

27.09.2019 15:29
- гость -

Поначалу инвестиции - это даже тепло.
Но цель любого инвестора - извлечение прибыли.
И из вложенных 110 млрд они постараются забрать все 200 млрд.

27.09.2019 15:32
- гость -

Путин тоже обещал, обещает и будет обещать...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
15:47
Большая опухоль выросла на лице сибиряка, пока он два года молитвами лечился в тайге 0
15:32
"Жизнь течет на лоджиях": Шнуров стихами ответил на запрет курения на балконах 0
15:25
Новосибирская оценочная компания построит на Алтае новый завод 0
15:12
Барнаулец, подозреваемый в убийстве своего пятилетнего сына, раньше работал во ФСИН 0
14:58
Томенко рассказал о рекордных инвестициях и планах на лучшую жизнь через годы 7
14:46
Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Барнаул – Москва 1
14:31
Алтайские пожарные вынесли пенсионерку из горящего дома 1
14:11
Рак четвертой стадии нашли у известной кавээнщицы из "Сборной Снежногорска" 2
14:05
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС сняли на видео изнутри 2
13:44
Недостроенные торгово-офисные здания продают в Барнауле по 40 тысяч за "квадрат" 0
13:36
Какой будет погода в конце сентября и начале октября в Алтайском крае 0
13:18
Возможность оплачивать проезд банковскими картами временно ограничили в Бийске 2
13:04
Мойтесь тихо и носите нижнее белье: самые необычные штрафы в разных странах 3
13:01
Подробности ночной погони за водителем в Барнауле рассказали в МВД 28
12:53
Алейский вор хотел переждать дождь и уснул в квартире, которую грабил 2
12:30
Очевидцы сняли Максима Аверина на видео после того, как его задержали в самолете 10
12:12
Опубликовано видео задержания пьяного гонщика в Барнауле, удиравшего от погони 23
11:42
Чемпионат по шлепкам по попе пройдет в Омске. Победитель получит пять тысяч рублей 16
11:26
В России резко увеличилось количество мошеннических звонков клиентам банков 4
11:02
В Барнауле пройдет семинар латвийского эксперта по менеджменту 0
10:52
Ученые выяснили, сколько пластика выпивает человек при заваривании чайного пакетика 3
10:43
Зоркий глаз и крепкая рука. Чемпионы мира в Барнауле соревновались в меткости
В Барнауле прошел кубок России по стендовой стрельбе
10:26
Алтайского насильника Сатлаева задержали на Кипре. Он и там напал на женщину 34
10:17
Кто платит за подсветку рекламы на жилом доме 6
10:07
Прослушка бывшей супруги мужа обернулась для жительницы Барнаула условным наказанием 1
09:47
Прожиточный минимум для пенсионеров предложили увеличить в России 2
09:37
Предельный размер платы за услуги ЖКХ рассмотрят в Госдуме 5
09:21
Самый быстрый светофор нашли в Барнауле. Перебеги пешеходный переход, если сможешь 33
09:12
Самую пожилую женщину планеты обнаружил в Москве Пенсионный фонд 13
09:02
Квартира от "Домстроя" – инвестиция в семейное благополучие 1
08:40
Актер Максим Аверин устроил дебош на борту самолета Барнаул – Москва 18
08:31
"Альфа-Банк" признали одним из лучших на международном уровне 3
08:16
От -1°C до +18°C: какая погода ждет Алтайский край на выходных 2
08:02
Мегарозыгрыш подарков состоится в Барнауле 1
07:45
Пьяный водитель в Барнауле инициировал погоню, которая закончилась массовым ДТП 44
07:17
Стало известно, какой штраф грозит за курение на балконе 52
07:02
При какой температуре в Барнауле включают отопление и почему не всем сразу? 1
06:45
Гостиница, высотка, детсад. Что еще могут построить вместо Речного вокзала в Барнауле 25
06:25
Число работников на алтайских предприятиях сократилось на 2 тысячи 10
06:01
В Барнауле внедрили новую систему очистки воды. Почему этого никто не заметил? 6
23:12
Крупный сервис доставки продуктов запустили в Барнауле 13
22:33
Скончался летчик-космонавт Геннадий Манаков 0
22:05
Лукашенко о статусе Крыма: "Вопрос закрыт сегодня и навсегда" 3
21:37
13 тонн золота нашли у китайского чиновника. Он мог спасти Грецию от дефолта 9
21:29
СМИ: Анастасия Заворотнюк составила завещание 0
21:04
Назначена дата начала отопительного сезона в Рубцовске 0
20:30
СМИ: Запрет курения на балконах опровергли в МЧС 1
20:00
В Алтайском крае уголовник убил младенца сожительницы и не раскаялся 2
19:43
Президент-бульдозер и любитель Пушкина. Чем запомнится бывший глава Франции Жак Ширак 2
19:26
Томенко создает Молодежное правительство Алтайского края 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.