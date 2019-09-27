Большая опухоль выросла на лице сибиряка, пока он два года молитвами лечился в тайге

У Жителя Кузбасса, который отказался от лечения и ушел молиться в тайгу, выросла большая опухоль на лице, сообщает "Газета Кемерова".

"Мужчина впервые попал к онкологам кемеровского онкодиспансера два года назад. Тогда опухоль на его губе была I стадии и размером всего 1 см. Можно было вылечить полностью! Но мужчина решил, что "само рассосется" и пошел молиться в тайгу. Опухоль IV стадии с прорастанием в кости черепа", – рассказали в онкологической службе Кузбасса.

Была сделана операция. "Сейчас пациент питается через зонд. Его социальная адаптация очень сомнительна", – отметил врач-онколог отделения головы и шеи медучреждения Вячеслав Иванов.

По его словам, если бы мужчина получил помощь своевременно, то у него было бы больше шансов выздороветь.