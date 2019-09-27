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Новости

Отец невесты извинился перед Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери

, ИА "Амител"
Видео со свадьбы, на котором невеста плачет в плечо отцу, возмутило главу республики

Житель Чечни, появившийся на видео рядом с выходящей замуж дочерью, извинился после критики в свой адрес со стороны главы республики Рамзана Кадырова, сообщает "Кавказ.Реалии".

Ранее на заседании с представителями правительства Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям. Согласно традиции, когда дочь выходит замуж, отец не появляется на людях.

На следующий день мужчина извинился за недостойный поступок. "Я оплошал и совершил недостойный поступок", – сказал мужчина и попросил прощения у всего чеченского народа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.09.2019 16:34
Бичевня и быдлота 5кл обр

Вроде 21-й век, а вокруг обычаи суеверия и прочие мракобесия. Когда уже люди поумнеют?

27.09.2019 16:34
Абрек

Это что значит- отец не может прийти на свадьбу к своей родной дочери ?

27.09.2019 16:37
Filin

у нас таких традиций нет.

27.09.2019 16:38
- гость -

Читаешь такие новости и понимаешь, что самому уже поздно, но детям лучше бы жить и работать у «проклятых гейропейцев» и «бездуховных пендосов», чем здесь, среди скрепушек.

27.09.2019 16:44
- гость -

Один озабочен ассортиментом газетных киосков, другой - соблюдением обычаев на свадьбе... Больше же проблем не осталось... Не страна, а сказка...

27.09.2019 17:18
Гога

Бред. кадырову заняться больше нечем?
Мужик, пошли его в пешее эротическое. Твоя жизнь, твои правила.

27.09.2019 17:26
- гость -

По каким причинам отец не может присутствовать на свадьбе дочери в Чечне? От любых обычаев надо смело отказываться, если изжили себя. Все устаревшее и неактуальное должно быть отброшено. Любой обычай или традиция должны быть обоснованными. Глупо соблюдать обычай только потому что так всегда делали.

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