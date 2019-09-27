Отец невесты извинился перед Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери

Житель Чечни, появившийся на видео рядом с выходящей замуж дочерью, извинился после критики в свой адрес со стороны главы республики Рамзана Кадырова, сообщает "Кавказ.Реалии".
Ранее на заседании с представителями правительства Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям. Согласно традиции, когда дочь выходит замуж, отец не появляется на людях.
На следующий день мужчина извинился за недостойный поступок. "Я оплошал и совершил недостойный поступок", – сказал мужчина и попросил прощения у всего чеченского народа.
Комментарии
Вроде 21-й век, а вокруг обычаи суеверия и прочие мракобесия. Когда уже люди поумнеют?
Это что значит- отец не может прийти на свадьбу к своей родной дочери ?
у нас таких традиций нет.
Читаешь такие новости и понимаешь, что самому уже поздно, но детям лучше бы жить и работать у «проклятых гейропейцев» и «бездуховных пендосов», чем здесь, среди скрепушек.
Один озабочен ассортиментом газетных киосков, другой - соблюдением обычаев на свадьбе... Больше же проблем не осталось... Не страна, а сказка...
Бред. кадырову заняться больше нечем?
Мужик, пошли его в пешее эротическое. Твоя жизнь, твои правила.
По каким причинам отец не может присутствовать на свадьбе дочери в Чечне? От любых обычаев надо смело отказываться, если изжили себя. Все устаревшее и неактуальное должно быть отброшено. Любой обычай или традиция должны быть обоснованными. Глупо соблюдать обычай только потому что так всегда делали.