Отец невесты извинился перед Кадыровым за то, что пришел на свадьбу дочери

Житель Чечни, появившийся на видео рядом с выходящей замуж дочерью, извинился после критики в свой адрес со стороны главы республики Рамзана Кадырова, сообщает "Кавказ.Реалии".

Ранее на заседании с представителями правительства Кадыров раскритиковал мужчину, заявив, что его поступок не соответствует чеченским обычаям. Согласно традиции, когда дочь выходит замуж, отец не появляется на людях.

На следующий день мужчина извинился за недостойный поступок. "Я оплошал и совершил недостойный поступок", – сказал мужчина и попросил прощения у всего чеченского народа.