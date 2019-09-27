Малышева сравнила запрет курения на балконе с христианскими заповедями

Введение штрафов за курение на балконе подобно заповедям "не укради" и "не прелюбодействуй", поскольку люди не боятся их преступить, сказала доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с URA.RU.

"Наличие заповедей "не укради" и "не прелюбодействуй" привело к тому, что люди не крадут и не прелюбодействуют? Глобально – нет, но ограничения позволяют многих людей заставить думать о других и соблюдать правила", – подчеркнула Малышева.

Также она отметила, что поддерживает ужесточение законодательства.

"Постоянно сталкиваемся со случаями, когда сосед сверху курил на балконе, а мама снизу поставила на балкон коляску с ребенком. Сигарета упала на коляску, и ребенок или погиб, или с серьезными повреждениями попал в больницу", – рассказала Малышева истории из жизни, объединенные в одну каноническую.

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихи на тему запрета курить и жарить шашлыки на балконах квартир.

Накануне на портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.