Пермские заводчане, получающие по две тысячи рублей, объявили забастовку

Работники машиностроительного завода в Александровске, которых ранее руководство преследовало за жалобы на маленькую зарплату, проводят забастовку, пишет URA.RU со ссылкой на местных активистов.

"Этим летом сотрудники местного машзавода не выходили на работу целый месяц из-за невыплаты зарплат. Сейчас уже две недели большая часть предприятия бастует во второй раз", – сообщили общественники.

Одна из сотрудниц рассказала, что платят заводчанам по 2-5 тыс. рублей. Как отмечает издание, ранее в бухгалтерии предприятия заявили, что выплачивать сотрудникам по две тысячи рублей – нормально. Там это называется "растянуть одну зарплату надолго и выплачивать ее частями".

Сообщается, что весной после вмешательства прокуратуры руководство завода погасило долги перед своими рабочими на сумму девять миллионов рублей.

Александровский машиностроительный завод, расположенный в Пермском крае, – один из старейших в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники.