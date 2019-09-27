Не навреди: можно ли починить стиральную машину, сэкономив семейный бюджет

Что делать, если ваша стиральная машина перестала справляться со своими функциями – одежда мокрая, а грязное белье накапливается и накапливается? Для начала задайте себе вопросы:

– Могу ли я это исправить сам?

– И сэкономит ли это мне время и деньги?

Вы можете приобрести запчасти бывшие в употреблении , необходимые для ремонта вашей стиральной машины, которые доступны для быстрой доставки и по отличным ценам. Благодаря широкому ассортименту запчастей для стиральных машин вы экономите время и деньги. Однако менять на бывшие в употреблении детали можно далеко не все.

Б/у элементы, которые могут подойти для стиральной машины:

Барабан. Вращается, чтобы перемещать одежду во время стирки. Устанавливается внутри спин-корзины. Это важная часть стиральной машины, которая фактически выполняет операцию очистки одежды. Во время цикла стирки мешалка вращается непрерывно и создает сильные вращающиеся токи в воде, благодаря чему одежда также вращается внутри бака. Движение одежды в воде, содержащей моющее средство, позволяет удалить частицы грязи с ткани. Таким образом, мешалка выполняет наиболее важную функцию. Чаще всего может использоваться в б/у состоянии, т. к. почти не изнашивается.

Таймер. Помогает установить время стирки одежды вручную. В автоматическом режиме время устанавливается в зависимости от количества белья в стиральной машине и типа выполняемого цикла стирки.

Печатная плата (PCB). Включает в себя различные электронные компоненты и схемы, которые запрограммированы для уникальной работы в зависимости от условий загрузки (состояния и количества одежды, загруженной в стиральную машину). Это своего рода устройства искусственного интеллекта, которые воспринимают различные внешние условия и принимают соответствующие решения. Они также называются системами нечеткой логики. Таким образом, PCB рассчитает общий вес одежды и выяснит количество воды и моющего средства, а также общее время, необходимое для стирки.

Ванна. В стиральной машине есть два типа ванны: внутренняя и внешняя. Одежда загружается во внутреннюю, где белье стирается, ополаскивается и сушится. Внутренняя ванна имеет небольшие отверстия для слива воды. Внешний бак закрывает внутренний и поддерживает его во время различных циклов стирки белья. Может использоваться в б/у состоянии.

Не рекомендуемые для использования бывшие в употреблении элементы: