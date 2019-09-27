Не навреди: можно ли починить стиральную машину, сэкономив семейный бюджет

Что делать, если ваша стиральная машина перестала справляться со своими функциями – одежда мокрая, а грязное белье накапливается и накапливается? Для начала задайте себе вопросы:
– Могу ли я это исправить сам?
– И сэкономит ли это мне время и деньги?
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Б/у элементы, которые могут подойти для стиральной машины:
- Барабан. Вращается, чтобы перемещать одежду во время стирки. Устанавливается внутри спин-корзины. Это важная часть стиральной машины, которая фактически выполняет операцию очистки одежды. Во время цикла стирки мешалка вращается непрерывно и создает сильные вращающиеся токи в воде, благодаря чему одежда также вращается внутри бака. Движение одежды в воде, содержащей моющее средство, позволяет удалить частицы грязи с ткани. Таким образом, мешалка выполняет наиболее важную функцию. Чаще всего может использоваться в б/у состоянии, т. к. почти не изнашивается.
- Таймер. Помогает установить время стирки одежды вручную. В автоматическом режиме время устанавливается в зависимости от количества белья в стиральной машине и типа выполняемого цикла стирки.
- Печатная плата (PCB). Включает в себя различные электронные компоненты и схемы, которые запрограммированы для уникальной работы в зависимости от условий загрузки (состояния и количества одежды, загруженной в стиральную машину). Это своего рода устройства искусственного интеллекта, которые воспринимают различные внешние условия и принимают соответствующие решения. Они также называются системами нечеткой логики. Таким образом, PCB рассчитает общий вес одежды и выяснит количество воды и моющего средства, а также общее время, необходимое для стирки.
- Ванна. В стиральной машине есть два типа ванны: внутренняя и внешняя. Одежда загружается во внутреннюю, где белье стирается, ополаскивается и сушится. Внутренняя ванна имеет небольшие отверстия для слива воды. Внешний бак закрывает внутренний и поддерживает его во время различных циклов стирки белья. Может использоваться в б/у состоянии.
Не рекомендуемые для использования бывшие в употреблении элементы:
- Шланг подачи воды. Подает воду из водопровода в стиральную машину. Не рекомендуется использовать, поскольку часто перетирается изнутри.
- Реле давления уровня воды. Определяет и контролирует уровень воды во внешней моечной ванне. Отключает воду, когда стиральная машина заполнена. Термостат измеряет воду, поступающую в вашу стиральную машину, и может нагревать ее с помощью нагревательного элемента до необходимой температуры. Моющее средство помогает удалить грязь с одежды и вытягивает ее в воду.
- Клапан подачи воды. Он открывается, и грязная вода вытекает из бочек. Насос работает, чтобы помочь избавиться от воды. Клапан пропускает воду в бочки. В процессе работы внутренний барабан снова вращается, чтобы ополоснуть одежду от оставшейся грязной воды или моющего средства. Вода выходит через маленькие отверстия во внутреннем барабане во внешний барабан до того, как насос удалит оставшуюся воду и ваша одежда будет готова для просушки. Когда вы загружаете белье, этот клапан открывается и закрывается автоматически в зависимости от общего количества необходимой воды. Все это приводит к тому, что этот элемент со временем сильно загрязняется, поэтому его не рекомендуется использовать в б/у состоянии.
- Двигатель стиральной машины. Соединен с мешалкой или диском и производит вращение. Это многоскоростные двигатели, скорость которых может быть изменена в соответствии с требованиями. В полностью автоматической стиральной машине скорость двигателя, т.е. мешалки, автоматически изменяется в соответствии с нагрузкой. Применяемость в б/у состоянии зависит от конкретного двигателя, но в целом ставить старый не рекомендуется.
- Водяной насос с прямым приводом. Он предназначен для стиральных машин, которые не имеют ремней. Инструменты, необходимые для этого ремонта, – плоскогубцы со скользящим швом, отвертка с плоским лезвием и шпатель. Также может потребоваться наждачная бумага для удаления ржавчины с внутренних деталей при установке нового насоса. Для замены на новый стиральная машина должна быть отсоединена от источника питания и наклонена сзади для доступа к этой части.
- Узел сцепления. Он отвечает за вращение корзины во время цикла отжима в вашей стиральной машине. Рекомендуется ставить новый, поскольку изношенная муфта может привести к более медленному вращению и машинка не будет работать должным образом. Если вы заметили жгучий запах или тряску и движение машины больше чем обычно, это означает, что вам необходимо заменить сцепление. Узел сцепления обычно поставляется с приводом тормозного кулачка, синими пружинами для шайб большой емкости и пружиной для компактных шайб.
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