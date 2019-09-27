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Илона Маска пригласили на форум в Краснодар. Баннер повесили около офиса SpaceX

, ИА "Амител"
Бизнесмена пригласили на форум среднего и малого бизнеса
Баннер с приглашением для Илона Маска / Фото: Yandex

Баннер с приглашением для Илона Маска / Фото: Yandex

Баннер с приглашением на форум "Дело за малым" появился около офиса SpaceX в Калифорнии, сообщает ТАСС

Гигантский баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?" появился в городе Хоторне в Калифорнии. Так краснодарские бизнесмены решили пригласить Маска на форум "Дело за малым". 

Помимо надписи на баннере находится QR-код, который ведет на сайт, созданный специально для Илона Маска. Краснодарцы записали видеоклип на песню "Только Илон в наших сердцах" и показали, как они выбирают каравай, выстилают красную дорожку и запускают изображение Маска в небо. 

"Единственное, что взломает твое сердце – это видео. Если ты Илон Маск, нажми "да, я приеду", – написано на сайте.

Сам предприниматель заметил баннер и перешел на сайт. Видеоролик он прокомментировал в "Твиттере" на русском языке.

"Язык хорошо подвешен", – написал Маск. 

Точного ответа на приглашение пока не поступало. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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