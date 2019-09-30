Друг Путина продает "Газпрому" компанию учредителя резидента "Бирюзовой Катуни"

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг намерен продать принадлежащую ему компанию "Стройгазмонтаж" совместному активу "Газпромбанка" и "Газпрома" – "Газстройпрому". Сделка будет закрыта в течение месяца, сообщают "Ведомости" со ссылкой на три источника.

"Стройгазмонтаж" – один из крупнейших строительных подрядчиков "Газпрома". Компания известна тем, что получила генподряд на строительство Крымского моста.

Данные о стоимости "Стройгазмонтажа" расходятся. Один источник называет сумму в 70-75 млрд рублей, другой – 90-95 млрд.

Именно "Стройгазмонтаж" является учредителем компании "Сфера леса" – крупнейшего из заявленных резидентов турзоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае. Инвестор строит крупный комплекс для VIP-туристов заявленной стоимостью 1,1 млрд рублей. "Сфера леса" стала резидентом в конце 2016 года.