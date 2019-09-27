Школа раннего эстетического развития "Уникум" АлтГУ празднует день рождения

Центр креативной индустрии для юных дарований Алтая – Школа раннего эстетического развития "Уникум" Центра непрерывного художественного образования факультета искусств и дизайна опорного Алтайского государственного университета готовится отпраздновать первый год с начала своей работы.

Во вторник, 1 октября 2019 года, в художественной галерее АлтГУ Universum* состоится праздничное мероприятие, посвященное началу второго учебного года в Школе раннего эстетического развития "Уникум".

"Первый год работы Школы был достаточно плодотворным: дети упорно трудились, постигали азы живописи и других дисциплин, совершенствовали свои способности. За первый учебный год были организованы четыре выставки работ наших школьников, также они приняли участие в международных конкурсах по изобразительному искусству и выступили на большой сцене перед преподавателями и студентами нашего вуза. Теперь перед нами стоит задача не просто продолжить обучение, а нацелиться на достижение новых высот, оттачивать в процессе обучения наши образовательные программы, чтобы воспитанникам "Уникума" было интересно у нас учиться, чтобы в процессе обучения у них рождалось стремление к достижению высоких результатов", – отметила декан факультета искусств и дизайна, доктор искусствоведения Лариса Ивановна Нехвядович.

"Дети второго года обучения, которые были зачислены в Школу в 2018 году, уже приступили к занятиям, а набор в новые группы завершится 1 ноября. Это группы по обучению вокалу, основам иностранного языка, живописи, хореографии и ряду других новых дисциплин, таких как основы дизайна и Handmade*. Кстати, в новом году значительно улучшится и наша материальная база. Университет предоставит учащимся школы новую учебную мебель, электронное фортепиано и ряд других музыкальных инструментов", – уточнила директор Центра непрерывного художественного образования факультета искусств и дизайна АлтГУ Ксения Александровна Мелехова.

В 2019-2020 учебном году Школа раннего эстетического развития АлтГУ "Уникум" ведет набор детей разных возрастов по пяти направлениям:

"Общеразвивающее", возраст от 3 до 6 лет (вокал, иностранный язык, живопись, ритмика);

"Эстрадное музыкальное искусство", возраст от 6 до 12 лет (эстрадно-джазовый вокал, фортепиано/скрипка, основы композиторского искусства и импровизации);

"Школа дизайна", возраст от 6 лет (основы графического дизайна, живопись, Handmade);

"Иностранный язык" (английский, китайский);

"Живопись".

Напомним, что проект школы "Уникум", разработанный в рамках программы стратегического развития АлтГУ, нацелен на эстетическое развитие детей дошкольного и школьного возрастов. "Уникум" – это универсальные программы для развития личности ребенка и индивидуальный подход в преподавании обозначенных дисциплин, а самое главное, комплекс творческих направлений, с помощью которых дети смогут наиболее полно развить свои способности.

Праздник состоится 1 октября 2019 года в 11:00 в галерее Universum (ул. Димитрова, 66) . Гостей ждет интересная программа, сюрпризы, подарки и большой торт.

*Юниверсум, Хэндмейд – прим. ред.