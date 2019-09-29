29 сентября в мире отмечается День осеннего одиночества. Задуматься о смысле бытия, побродить в одиночестве по парку шурша листьями – в этом есть особая атмосфера.

Осенью на людей чаще всего находит тоска и хандра. И чтобы избавиться от нее, многие люди ищут утешение в близких людях. А в поисках пары в силу занятости или банально стеснительности пользователи Сети обращаются к популярному в последнее время приложению Tinder. И некоторые анкеты оттуда не могут не улыбнуть или не озадачить.