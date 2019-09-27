Гаврюша: определился очередной финалист интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула"

Сегодня, 27 сентября 2019 года, в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул (107.4 FM) в очередной раз подведены промежуточные итоги интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула". Финалистом по итогам второй недели стал обворожительный кот в костюме повара Гаврюша. За него отдали 880 голосов.

"Гаврюша – очень дружелюбный и ласковый кот. Когда я в 2015 году встретил его на лестничной площадке, он был маленьким и очень худым котенком без хвоста, который безнадежными глазами смотрел на меня. Я, естественно, без всяких колебаний взял его домой! Так он и стал членом нашей семьи, – поделился с редакцией Игорь, хозяин Гаврюши. – В первое время он просто лежал на спине, вытянув ноги в разные стороны и не шевелясь смотрел на нас. Мы тогда поняли, что Гаврюша – непростой кот, так как помимо отсутствия хвоста у него был необычный прямой нос. В поисках ответа на просторах интернета мы с супругой нашли полностью похожего кота – он оказался породы мэнкс. Мы очень любим Гаврюшу, и он нас, видимо, тоже. Когда мы дома, он не отходит от нас ни на шаг. После регистрации анкеты Гаврюши я попросил через соцсети поддержать кандидатуру кота, но на такое количество голосов я даже не рассчитывал! Не знал, что у меня столько друзей. Спасибо всем, кто проголосовал за Гаврюшу, спасибо участникам, а также организаторам такого замечательного конкурса!".

Между тем голосование продолжается, и уже 4 октября в эфире Радио Дача Барнаул (107.4 FM) в программе "Удачный час" с 12:00 до 13:00 определится третий финалист, которым станет кот, набравший максимальное количество голосов. Финалисты в голосовании не участвуют.

Напомним, что за период проведения конкурса в финал пройдут семь участников, а 8 ноября 2019 года определится только один победитель, который и получит гордое звание "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма (30 кг) от партнера проекта бренда "Вискас". Еще три номинации найдут своих хозяев: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".

Принять участие в фотоконкурсе может каждый – фотографируйте своего любимца и публикуйте снимок на сайте кошкабарнаула.рф.

Фотографии принимаются до 28 октября 2019 года.