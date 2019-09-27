Барнаулец заплатит 50 тысяч рублей за распространение интимного видео бывшей девушки

48-летний житель Барнаула признан осужден за распространение видео со своей бывшей девушкой, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В 2018 году мужчина снял на телефон интимные подробности жизни своей девушки и хранил это видео на устройстве.

В феврале 2019 года девушка решила прекратить отношения и барнаулец придумал способ ей отомстить. Он создал страницу в одной из социальных сетей и с нее распространял видеозапись, сделанную ранее.

"Данные противоправные деяния повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени", — пояснили в Следственном комитете.

В ходе расследования мужчина раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.