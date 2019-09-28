Зима близко: готовы ли в Алтайском крае к авариям во время отопительного сезона?

25 сентября в Алтайском крае стартовал отопительный сезон. Все котельные в регионе готовы к запуску подачи тепла, заявляют представители Минстроя. На случай, если где-то произойдет поломка, в крае сформирован запас аварийного и резервного оборудования. Готово ли оно к зиме, корреспондент amic.ru проверил вместе со специалистами Минстроя.

Аварии не страшны

За хранение аварийного и резервного оборудования в Алтайском крае отвечает компания "Алтайводсервис". В складских помещениях аккуратно уложены трубы, стоят котлы, дизельные генераторы и циркуляционные насосы. Все оборудование уже готово к эксплуатации. В Минстрое уверяют, что муниципалитеты могут рассчитывать на оперативную помощь, если в разгар отопительного сезона случится авария.

При аварийной ситуации оборудование могут доставить в любой населенный пункт края в течение суток, рассказал директор "Алтайводсервиса" Сергей Донцов.

"У нас хранится весь аварийный запас Алтайского края. Здесь 10 котлов различных мощностей, порядка 400 метров труб разного диаметра, две водонапорные башни, насосы и другое котельное оборудование. Закупает это все управление ЖКХ, мы только храним и отпускаем аварийный запас. Есть также резервное оборудование. Это передвижные котельные установки, дизельные генераторы, тепловые пушки", – объяснил Донцов.

Оборудование закупят еще на 13 миллионов

Весь запас состоит из аварийного и резервного оборудования. К аварийному относятся трубы, котлы и насосы. Например, если где-то в крае сломался котел, то Минстрой выделяет из аварийного запаса нужное оборудование для замены. После ремонта вся техника остается в пользовании у муниципалитетов.

Кроме аварийного запаса, в крае предусмотрено также резервное оборудование. Это две передвижные котельные установки, дизельные генераторы, тепловые пушки и комплект для обнаружения подземных утечек трубопровода. В основном эта техника предназначена для того, чтобы временно обеспечить подачу тепла, пока рабочие устраняют аварию.

Хотя прошлогодний опыт показал, что на деле не всегда удается решить все проблемы оперативно. Жители Змеиногорска на несколько дней остались без тепла в ноябре прошлого года. Донцов рассказал, что туда пришлось направить передвижную котельную установку, чтобы восстановить подачу.

Резервного оборудования хватает всегда, ведь после использования оно возвращается на склад. А вот аварийный запас необходимо регулярно пополнять. До конца 2019 года закупят дополнительные котлы, насосы и другое оборудование на 3 миллиона рублей, а в 2020 сумма закупки составит 10 миллионов, сообщил консультант отдела теплоснабжения Минстроя Егор Бемлер.

Кстати, такая "скорая отопительная помощь" предоставляется муниципалитетам отнюдь не бесплатно. На то, чтобы оплатить аварийное оборудование или услуги передвижной котельной, Минстрой дает трехмесячный срок.

Кому понадобится помощь?

Определить так называемую "группу риска", т.е. те муниципалитеты, кому точно понадобится аварийное оборудование, очень трудно, пояснил Бемлер. Он подчеркнул, что аварийные ситуации – вещь неожиданная, и нельзя точно определить, где они произойдут.

"В настоящее время подготовка всех объектов теплосетевого хозяйства в крае завершена. Мы ведем мониторинг, получают муниципалитеты или нет паспорта готовности. Вопросы есть по Славгороду, где завершаются работы по устранению замечаний. Также опасения вызывает Яровое. Есть проблемы с запасами топлива в Камне-на-Оби. Паспорта готовности выдаются до 15 ноября. Ростехнадзор будет проводить плановые проверки в октябре. Время еще есть, чтобы устранить все замечания и получить паспорт", – рассказал Бемлер.

По его словам, заранее привозить оборудование в проблемные места возможно, но не целесообразно. Это делают лишь тогда, когда случается аварийная ситуация.