Бывший полицейский из Барнаула получил условный срок за мошенничество

Бывший оперуполномоченный полиции из Барнаула признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В 2017 году полицейский проверял совершение барнаульцем имущественных преступлений. Зная, что в отношении мужчины уже заведено уголовное дело, сотрудник предложил ему посодействовать в освобождении от уголовного преследования за денежное вознаграждение. На самом деле, оперуполномоченный не обладал такой возможностью.

Он получил от обвиняемого 460 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению. После того, как факт мошенничества был раскрыт, мужчину уволили из полиции.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.