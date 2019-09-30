Долг населения перед одной из ведущих энергоснабжающих компаний равен более 243 млн

Совокупный долг клиентов компании (физических лиц) в Алтайском крае и Республике Алтай перед АО "Алтайэнергосбыт" на 1 сентября 2019 года составил более 243 млн рублей (в Алтайском крае – 178,9 млн рублей, в Республике Алтай – 64,4 млн рублей).

За восемь месяцев 2019 года в адрес бытовых абонентов-неплательщиков направлено 7250 исковых заявления на общую сумму более 31 млн рублей (в Алтайском крае – 21 млн рублей, в Республике Алтай – 10,8 млн рублей).

В связи с тем, что ситуация с долгами складывается критичная, АО "Алтайэнергосбыт" напоминает об ответственности за неплатежи. Так, подача электроэнергии после однократного предупреждения (уведомления) потребителя-неплательщика может быть приостановлена. Кроме того, согласно действующему законодательству, в настоящее время рассмотрение обращений ресурсоснабжающих организаций в судебных инстанциях проходит в ускоренном, приказном порядке, когда судья принимает решение без приглашения неплательщика и в срок не более пяти дней. При этом в качестве мер принудительного взыскания применяется наложение ареста на имущество (автомобиль, мобильный телефон, гаджеты, электробытовая техника, ювелирные изделия и т.д.) и банковские счета должника, ограничение выезда за рубеж. Также "Алтайэнергосбыт" вправе передать данные о задолженности за электроэнергию в бюро кредитных историй, что может привести к затруднениям в получении кредита неплательщиками.

АО "Алтайэнергосбыт" призывает потребителей, имеющих задолженность за потребленную энергию, погасить ее в полном объеме во избежание штрафных санкций.

Зачастую оплату неустойки потребители игнорируют, несмотря на то, что она обладает всеми свойствами основного долга.

Как начисляются пени?

Для населения и приравненным к ним категориям потребителей (ТСЖ и ЖСК) в течение первого месяца просрочки предусмотрен льготный период, в который начисление пеней не осуществляются. Второй и третий месяц они составляют 1/300 за каждый день просрочки, а с наступлением четвертого – рассчитываются как 1/130 ставки.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Телефоны:

Алтайский край – 8 (3852) 560-660;

Республика Алтай – 8 (38822) 20-570

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