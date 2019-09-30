Алтайский медуниверситет заложит "капсулу времени" с посланием потомкам в 2054 год

1 октября 2019 года, в День истории вуза, который в этом году ознаменован 65-летием со дня начала занятий в Алтайском медицинском институте, в медуниверситете пройдет ряд торжественных мероприятий. В первой половине дня ведущие профессора АГМУ встретятся с первокурсниками и поделятся воспоминаниями о своих учителях, студенческой жизни, примерами из врачебной практики.

В 14 часов на прилегающей территории с правой стороны от входа в главный корпус медуниверситета начнется закладка Аллеи профессоров – учителей АГМУ. Вместе с ректором АГМУ Игорем Салдан 15 голубых елей в честь 15 учителей – Ефима Борисовича Берхина, Анатолия Григорьевича Варшавского, Анатолия Афанасьевича Волощенко, Юрия Михайловича Дедерера, Владимира Васильевича Дубилея, Галли Абгаровны Кайсарьянц, Федора Митрофановича Коломийцева, Марты Григорьевны Коломийцевой, Зинаиды Евсеевны Матусис, Израиля Исааковича Матусиса, Анатолия Витальевича Овчинникова, Петра Петровича Рахтанова, Зуферы Валеевны Уразаевой, Соломона Натановича Хейфеца, Михаила Львовича Цырульникова – высадят их ученики – профессора и преподаватели вуза.

Параллельно в продолжение Аллеи в честь почетных профессоров вуза с левой стороны будет высажено еще семь голубых елей в честь новых почетных профессоров. В год 65-летия вуза это звание присвоено Николаю Федоровичу Герасименко, Владимиру Михайловичу Гранитову, Владимиру Афанасьевичу Кожевникову, Александру Федоровичу Лазареву, Александру Израилевичу Неймарку, Владимиру Ивановичу Оскреткову, Владимиру Эдуардовичу Янковскому.

Продолжится торжественная часть закладкой исторической капсулы с посланием, адресованным студентам, преподавателям и сотрудникам АГМУ, которые будут учиться и работать в вузе в 2054 году – во время столетнего юбилея университета. Капсула из желтого металла с посланием в будущее будет помещена в центре круга на площадке перед входом в главный корпус вуза, под надпись "65 лет АГМУ".

"В Алтайском медицинском университете чтят историю, бережно сохраняют прежние традиции и вводят новые. Год назад мы открыли Аллею, высадив 14 голубых елей в честь почетных профессоров АГМУ и одну в честь начала 65-го учебного года, заложив новую замечательную традицию. 1 июня, в День защиты детей, наши профессора вместе с детьми и внуками сотрудников вуза заложили можжевеловую аллею "Наше будущее". 1 сентября, на торжественной линейке, высажены голубые ели в честь каждого факультета вуза. И 1 октября мы продолжаем это доброе начинание высадкой голубых елей в честь семи новых почетных профессоров и закладкой новой Аллеи – в честь 15 учителей, профессоров, внесших огромный вклад в становление и развитие нашего вуза. В дни празднования 65-летия АГМУ мы впервые закладываем "капсулу времени" с посланием потомкам. Символично, что подготовили послание наши молодые ученые, которым предстоит стать свидетелями празднования 100-летия нашего вуза, и именно они будут закладывать капсулу", – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан.