Владелец гаражного бокса в Бийске обокрал своего арендатора

Владелец гаражных боксов украл имущество одного из своих арендаторов, сообщили в местном МВД.

Житель Бийска обратился в полицию с обращением. Мужчина рассказал, что из бокса, где стоят его автомобили, один автомобиль пропал. Потерпевший оценил ущерб в 840 тысяч рублей.

Полицейские установили, что неизвестные подъехали к гаражу на "Газели", погрузили в нее рефрижератор и увезли его на пункт приема металла. Подозреваемым стал владелец боксов. Он сразу признал свою вину.

Мужчина объяснил свой поступок тяжелой финансовой ситуацией. Предприниматель находится под подпиской о невыезде. Угнанный автомобиль вернули законному владельцу.