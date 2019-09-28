Россиянина задержали по запросу США в Испании

Правоохранительные органы Валенсии задержали гражданина России по запросу США, сообщает ТАСС.

"Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин, — отметили в дипломатическом представительстве. — Соотечественника посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне". "Его делом занимается местный адвокат", — уточнили в посольстве, добавив, что "внимательно следят за развитием ситуации".

Местные СМИ сообщают, что россиянин прибыл в Испанию на отдых со своей семьей и был задержан по запросу ФБР. Предполагается, что мужчину подозревают в совершении "многомиллионного мошенничества" через интернет.