Украинские пограничницы заживо закопали новорожденного ребенка

Две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца во Львове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Следствие предполагает, что в июле одна из сотрудниц пограничного отряда родила девочку во дворе своего дома. После родов она намеренно не перевязала ребенку пуповину и ударила его по голове.

От удара девочка получила черепно-мозговую травму. Сестра женщины и по совместительству ее коллега закопала младенца рядом с домом, пока он был еще жив.

Женщин заключили под стражу. Следствие подозревает их в совершении умышленного убийства. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.