Автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Барнауле

Рано утром 28 сентября в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло в Железнодорожном районе на проспекте Строителей. Рядом с поворотом на улицу Челюскинцев на трамвайные пути выбросило автомобиль.

Mazda перевернулась на крышу и перегородила один путь полностью. На некоторое время движение трамваев от улицы Челюскинцев остановилось.

На месте происшествия работали два экипажа ДПС. Информации о пострадавших нет.

Второго участника ДТП нет, поэтому неизвестно, что стало причиной выезда автомобиля на трамвайные пути и последующего опрокидывания. Информация о происшествии уточняется.