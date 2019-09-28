"Он первый начал": водитель маршрутки в Барнауле устроил гонку с конкурентом

Барнаульцы рассказали об агрессивном водителе одной из маршруток города.
Подписчица сообщества Barnaul22 рассказала о том, что водитель маршрутного такси №75 устроил "разборки" на дороге с водителем 65-й маршрутки.
Мужчины не поделили что-то на дороге и стали подрезать друг друга. В автобусах на момент инцидента находились пассажиры.
"Пару раз мы чуть не врезались в столб", – рассказала девушка.
На замечания пассажиров водитель ответил, что не он начал конфликт.
В комментариях к посту многие подписчики осудили автора, а некоторые даже поддержали водителя маршрутки. Тем, кто недоволен качеством перевозок, барнаульцы посоветовали ходить пешком.
Комментарии
А недовольные качеством барнаульского воздуха могут и не дышать им...
первый начал.детский сад.Когда мне было 15-20 лет я думал,что люди старше 30 умные и относился с уважением.Сейчас я вижу что они до конца жизни дауны тупоголовые в 90% случаев.
А где же ГБДД с зарплатой 50.000.
В большинстве случаев водители подобного транспорта быдло, и то что между ними происходит вполне закономерно, как и тот диалог между водителем и пассажиром.
уволить пиdaраса
помню раньше когда певые маршрутки газели появились водителей пиз..........ли. за быдлячью езду.