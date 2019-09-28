"Он первый начал": водитель маршрутки в Барнауле устроил гонку с конкурентом

Барнаульцы рассказали об агрессивном водителе одной из маршруток города.

Подписчица сообщества Barnaul22 рассказала о том, что водитель маршрутного такси №75 устроил "разборки" на дороге с водителем 65-й маршрутки.

Мужчины не поделили что-то на дороге и стали подрезать друг друга. В автобусах на момент инцидента находились пассажиры.

"Пару раз мы чуть не врезались в столб", – рассказала девушка.

На замечания пассажиров водитель ответил, что не он начал конфликт.

В комментариях к посту многие подписчики осудили автора, а некоторые даже поддержали водителя маршрутки. Тем, кто недоволен качеством перевозок, барнаульцы посоветовали ходить пешком.