Алтайский край привлекает вдвое больше туристов, чем 10 лет назад

За последние 10 лет туристический поток в Алтайский край увеличился в два раза и продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Интерес к Алтайскому краю как у российских, так и у иностранных граждан c каждым годом усиливается. За 10 лет турпоток в регионе вырос в два раза. В 2008 году он составлял 1,06 млн человек, по итогам прошлого года — уже более двух миллионов человек", — рассказал Дешевых.

По его словам, только за летний сезон туристические центры региона посетили более 1,1 млн человек. Это на 3-5% больше, чем летом прошлого года.

В регионе увеличивается количество отелей, турбаз и гостиниц, а к турсезону этого года открылись 14 новых средств размещения. Всего в крае принимают гостей 725 компаний.

Растет и количество иностранных туристов, подчеркнул Дешевых. Так, в 2018 году регион посетили 43,5 тыс. туристов из других стран, в 2017 году — около 41 тысячи. Помимо стран СНГ, интерес к Алтаю проявляют и, к примеру, жители Японии, Франции, США и Италии.

Большой популярностью пользуется событийный туризм. В крае этим летом прошло более 50 мероприятий: "Сибирская масленица", "Цветение маральника", "Алтайфест", "Жаренный карась", фестиваль вареника "Всэ будэ смачно" и другие.

Объем предоставленных услуг в сфере туризма в 2018 году составил более четырех миллиардов рублей — на 12% больше чем в 2017 году. В бюджеты всех уровней от этой отрасли поступило 6,5 млрд рублей, что выше 2017 года на 13%. Доля туризма в валовом региональном продукте в Алтайском крае составляет порядка 7%.