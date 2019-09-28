Магнитная буря обрушится на землю в эти выходные

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили о том, что 28 и 29 сентября на Землю обрушится магнитная буря.

Начнется она рано утром в субботу и в воскресенье, рассказали "Известия".

Явление будет относиться к категориям G1 и G2. 28 сентября интенсивность бури будет средней, а 29 сентября относительно слабой.

Медики порекомендовали людям держать под рукой лекарства. Если у человека резко повысится давление, то снижать его нужно будет препаратами, прописанными ранее. Если возникнут проблемы с излишней возбудимостью – помогут чай и успокаивающие средства.

Ранее сильная магнитная буря была зафиксирована в мае 2019 года. Ее уровень составил 3 из 5 максимальных.