Взрыв произошел на грузовом судне в Южной Корее. На борту были россияне

Среди экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в порту Ульсан, были граждане России и Филиппин, сообщают "РИА Новости".

Взрыв прогремел около 10:51 по местному времени на грузовом судне Stolt Groenland. Сообщается, что корабль перевозил нефтепродукты. Сразу после взрыва начался пожар.

В момент происшествия на борту находились 25 членов экипажа. Все они эвакуированы. Среди членов экипажа были граждане России и Филиппин.

Огонь очень быстро перекинулся на соседнее судно, экипаж которого тоже был эвакуирован.

В данный момент известно о 9 пострадавших в результате инцидента. Если среди них граждане России, пока не сообщается.