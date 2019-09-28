Учеников Бийского лицея эвакуировали из-за пожарной тревоги

Утром 28 сентября учеников Бийского лицея эвакуировали из-за сработавшей пожарной тревоги, сообщает "Бийский рабочий".
Инцидент произошел во время первого урока. Учеников организованно вывели из здания.
К месту происшествия отправились два расчета управления МЧС. Пожарные оперативно прибыли по тревоге.
Проверка длилась около 20 минут. Школьники рассказали, что эта эвакуация очень сильно отличалась от учебных тревог, которые в заведении проводятся систематически.
По результатам проверки было установлено, что система автоматической пожарной сигнализации сработала ложно. Ученики вернулись к занятиям.
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