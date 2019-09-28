СМИ: Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи

Народный артист России, режиссер театра Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи" в Москве, сообщает "Российская газета".

Инцидент произошел 28 сентября. Режиссер ждал врача, которого ему вызвали жена и дочь.

Сообщается, что Хейфец неожиданно выхватил нож и ударил им врача, который собирался измерить ему давление.

Степень серьезности ранения не уточняется, но известно, что пострадавшего пришлось госпитализировать.

85-летний Хейфец — Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РФ. Выпускник ГИТИС. Известен множеством постановок русской и зарубежной литературной классики — от Чехова до Шекспира.