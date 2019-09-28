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Россиянам предлагают уменьшить участки под сенокосы, чтобы на всех травы хватило

, ИА "Амител"
Для этого можно взять за основу ограничения, установленные действующим федеральным законом
У некоторых может быть слишком много участков под сенокос / Фото: photocentra.ru

У некоторых может быть слишком много участков под сенокос / Фото: photocentra.ru

Подготовлено обращение к Госдуме о необходимости изменения порядка распределения среди граждан участков под сенокосы и выпасы животных, пишет "Парламентская газета".

Сейчас по федеральному законодательству договор аренды участка для сенокошения и выпаса скота заключается на срок до трех лет. При этом не предусмотрены ограничения по площади таких участков, которые могут одновременно находиться в аренде у одного человека. Это привело к тому, что в одних руках могут оказаться большие площади.

Авторы инициативы отмечают, что получается следующая ситуация: кто первый написал заявление на аренду, тому и достался участок, а остальные могут ничего не получить. И это при том, что у заявителя было, условно говоря, три коровы. Поэтому предлагается ограничить площадь участков и распределять их на конкурсной основе.

Для этого можно взять за основу ограничения, установленные действующим федеральным законом "О личном подсобном хозяйстве", считают инициаторы. Этим документом установлен максимальный размер общей площади участков, которые могут находиться на праве собственности или ином праве.

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, лимит составляет 0,5 га – причем в регионах имеют право увеличивать его не более чем в пять раз. В обращении к Госдуме говорится, что аналогичные ограничения следовало бы установить и поправками в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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