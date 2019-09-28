СК опубликовал видео с допросом подозреваемого в убийстве женщины с двумя детьми

Следком по Алтайскому краю опубликовал видео с допросом 22-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей под Славгородом.

Подозреваемый объяснил, что дети испугались после того как он напал на мать, и ему пришлось задушить их.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что 27-летняя женщина и ее дети девяти и четырех лет пропали в селе Павловка Алтайского края. Следственный комитет установил, что пропавшие были убиты. Подозреваемым оказался 22-летний брат сожителя потерпевшей. Из-за личной неприязни он убил женщину, а после задушил детей.

В данный момент решается вопрос о заключении преступника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.