Ford может сместить Lada с позиции лидера вторичного авторынка в России

Марка Ford может стать новым лидером вторичного авторынка в России и впервые в истории опередить "Ладу", сообщает портал "Автоновости дня".

Владельцы автомобилей американской марки хотят избавиться от своих автомобилей из-за возможных проблем с запчастями и обслуживанием. Всему виной уход марки Ford с российского рынка летом 2019 года.

По итогам января – августа 2019 года Ford Focus как никогда близко подобрался к многолетнему бестселлеру – LADA-2114, даже опередив ее по нескольким месяцам. Разрыв сократился до 3 тысяч единиц: 89,7 тыс. у "Лады" (-7%) и 86,7 тыс. у "Фокуса (-2%).

Вероятность того, что к концу года Ford Focus станет новым лидером российского вторичного рынка очень велика. В этом случае лидером в России впервые станет иномарка.

Кроме того, в России растет востребованность подержанных автомобилей. В августе вторичный авторынок вырос на 2%.