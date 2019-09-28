Неизвестный поджег автомобиль на глазах очевидцев в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили о поджоге автомобиле в барнаульском дворе.

Инцидент произошел около 19:20 во дворе дома по адресу Павловский тракт 138.

Мужчина облил жидкостью и поджег припаркованный во дворе Nissan Cube.

После совершения преступления он скрылся в неизвестном направлении.

Очевидцы описали поджигателя: рост около 2 метров, худощавый, лысый. Был одет в красную куртку и черные брюки.

В мае в Бийске произошел похожий случай. Мужчина поджег припаркованный Land Cruiser 200 и скрылся с места преступления. Вместе с иномаркой тогда сгорел стоящий рядом "УАЗ Патриот". Оба сгоревших автомобиля принадлежали одному человеку.